A fiscalização eletrônica da Emdec identificou, neste mês, motoristas que tentaram esconder as placas dos veículos para evitar autuações na região do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

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Os flagrantes ocorreram na avenida José Amgarten, principal acesso ao terminal, onde câmeras registraram veículos estacionados de forma irregular com as placas cobertas por tecidos ou plásticos. Um dos casos foi registrado na última terça-feira (24).

Após a identificação das irregularidades pelo Centro de Controle Operacional (CCO), equipes foram acionadas para abordagem no local, com apoio da Guarda Municipal de Campinas.