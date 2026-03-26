A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (26), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos a residências no interior paulista, com atuação em cidades da região de Campinas.

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A ação, batizada de “Refúgio Violado”, teve como foco o núcleo do grupo instalado em Paraisópolis, na zona sul da capital, onde foram cumpridos 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão.

As investigações apontam que os criminosos saíam da capital para praticar os assaltos em municípios menores, como Amparo e cidades do Circuito das Águas Paulista, escolhendo casas e condomínios próximos a áreas rurais.