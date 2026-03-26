A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (26), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos a residências no interior paulista, com atuação em cidades da região de Campinas.
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A ação, batizada de “Refúgio Violado”, teve como foco o núcleo do grupo instalado em Paraisópolis, na zona sul da capital, onde foram cumpridos 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão.
As investigações apontam que os criminosos saíam da capital para praticar os assaltos em municípios menores, como Amparo e cidades do Circuito das Águas Paulista, escolhendo casas e condomínios próximos a áreas rurais.
De acordo com a polícia, os suspeitos utilizavam trilhas em áreas de mata para acessar os imóveis sem chamar atenção, agindo principalmente durante a madrugada.
As ações eram marcadas por alto grau de violência. Os criminosos permaneciam por horas dentro das residências, mantendo famílias sob ameaça e utilizando armamento pesado, incluindo fuzis.
O trabalho é conduzido pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), que identificou a estrutura e a forma de atuação da quadrilha.
Além dos roubos a residências, parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em assaltos a farmácias na capital paulista, principalmente em áreas próximas a Paraisópolis.
A operação segue em andamento e a Polícia Civil não descarta novas prisões.