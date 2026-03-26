A Emdec interdita trechos de ruas no bairro Padre Anchieta, em Campinas, a partir das 8h30 desta quinta-feira (26), para obras de recapeamento asfáltico. A intervenção foi solicitada pela Secretaria de Serviços Públicos e não tem horário definido para término.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os bloqueios ocorrem na rua Dom Augusto Álvaro da Silva, entre a avenida Papa João Paulo II e a rua João Mendonça, e na rua João Mendonça, no trecho entre a Dom Augusto Álvaro da Silva e a João Carlos do Amaral.

Além das interdições principais, haverá bloqueios em cruzamentos estratégicos, como: