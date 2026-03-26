27 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ATENÇÃO

Obras interditam ruas no Padre Anchieta em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Trechos no Padre Anchieta serão bloqueados para obras de recapeamento a partir desta quinta-feira.
Trechos no Padre Anchieta serão bloqueados para obras de recapeamento a partir desta quinta-feira.

Emdec interdita trechos de ruas no bairro Padre Anchieta, em Campinas, a partir das 8h30 desta quinta-feira (26), para obras de recapeamento asfáltico. A intervenção foi solicitada pela Secretaria de Serviços Públicos e não tem horário definido para término.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os bloqueios ocorrem na rua Dom Augusto Álvaro da Silva, entre a avenida Papa João Paulo II e a rua João Mendonça, e na rua João Mendonça, no trecho entre a Dom Augusto Álvaro da Silva e a João Carlos do Amaral.

Além das interdições principais, haverá bloqueios em cruzamentos estratégicos, como:

  • avenida Papa João Paulo II
  • rua Dom Gilberto Pereira Lopes
  • rua João Mendonça

Também será implantado um pré-bloqueio na rua Papa São Lúcio, para evitar o acesso de veículos à área em obras.

Desvios

A Emdec programou rotas alternativas:

  • Centro - bairro: avenida Papa João Paulo II, ruas Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Amantino de Freitas e Batista Raffi
  • Bairro - Centro: ruas Dom Augusto Álvaro da Silva, Dom Gilberto Pereira Lopes, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira até a avenida Papa João Paulo II

Transporte coletivo

Os desvios também afetam linhas de ônibus urbanos, como:
261, 265, 266, 299 e 314, além de cinco linhas intermunicipais. A linha noturna (Corujão) será impactada apenas se a interdição avançar para a noite.

Agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo, além de monitorar o tráfego na região.

Comentários

Comentários