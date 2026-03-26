A Emdec interdita trechos de ruas no bairro Padre Anchieta, em Campinas, a partir das 8h30 desta quinta-feira (26), para obras de recapeamento asfáltico. A intervenção foi solicitada pela Secretaria de Serviços Públicos e não tem horário definido para término.
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Os bloqueios ocorrem na rua Dom Augusto Álvaro da Silva, entre a avenida Papa João Paulo II e a rua João Mendonça, e na rua João Mendonça, no trecho entre a Dom Augusto Álvaro da Silva e a João Carlos do Amaral.
Além das interdições principais, haverá bloqueios em cruzamentos estratégicos, como:
- avenida Papa João Paulo II
- rua Dom Gilberto Pereira Lopes
- rua João Mendonça
Também será implantado um pré-bloqueio na rua Papa São Lúcio, para evitar o acesso de veículos à área em obras.
Desvios
A Emdec programou rotas alternativas:
- Centro - bairro: avenida Papa João Paulo II, ruas Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Amantino de Freitas e Batista Raffi
- Bairro - Centro: ruas Dom Augusto Álvaro da Silva, Dom Gilberto Pereira Lopes, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira até a avenida Papa João Paulo II
Transporte coletivo
Os desvios também afetam linhas de ônibus urbanos, como:
261, 265, 266, 299 e 314, além de cinco linhas intermunicipais. A linha noturna (Corujão) será impactada apenas se a interdição avançar para a noite.
Agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo, além de monitorar o tráfego na região.