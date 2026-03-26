O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação com mandados de busca e apreensão em Campinas e outras cidades do estado, no âmbito de uma investigação sobre fraudes fiscais e corrupção envolvendo a Secretaria da Fazenda paulista.

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Batizada de “Fisco Paralelo”, a ação também ocorre em São Paulo, Vinhedo e São José dos Campos, com 22 mandados judiciais cumpridos em endereços ligados a servidores públicos e outros investigados.

De acordo com o MP, o alvo é um esquema estruturado que teria manipulado procedimentos fiscais relacionados a créditos de ICMS e ressarcimento de ICMS-ST, com indícios de pagamento de vantagens indevidas e lavagem de dinheiro.