27 de março de 2026
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Sem habilitação, motociclista é detido após tenta fugir da guarda

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motocicleta foi apreendida pela Guarda Civil Municipal
Motocicleta foi apreendida pela Guarda Civil Municipal

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Socorro após tentar fugir de uma abordagem por irregularidades no trânsito, na região central de Socorro.

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A ocorrência foi registrada na Rua Coronel Germano, onde agentes em patrulhamento identificaram uma motocicleta circulando sem placa e com o farol apagado. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu, abandonou o veículo e fugiu a pé.

Após acompanhamento, ele foi alcançado cerca de um quilômetro depois. Segundo a GCM, o homem alegou que fugiu por nervosismo, já que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia um veículo em situação irregular.

Diante do risco de nova tentativa de fuga, os agentes utilizaram algemas para garantir a contenção do suspeito.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Serra Negra, onde o homem permaneceu à disposição da autoridade policial.

A motocicleta foi apreendida e será submetida à análise, já que há suspeita de adulteração nos sinais identificadores.

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