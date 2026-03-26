Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Socorro após tentar fugir de uma abordagem por irregularidades no trânsito, na região central de Socorro.
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A ocorrência foi registrada na Rua Coronel Germano, onde agentes em patrulhamento identificaram uma motocicleta circulando sem placa e com o farol apagado. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu, abandonou o veículo e fugiu a pé.
Após acompanhamento, ele foi alcançado cerca de um quilômetro depois. Segundo a GCM, o homem alegou que fugiu por nervosismo, já que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia um veículo em situação irregular.
Diante do risco de nova tentativa de fuga, os agentes utilizaram algemas para garantir a contenção do suspeito.
A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Serra Negra, onde o homem permaneceu à disposição da autoridade policial.
A motocicleta foi apreendida e será submetida à análise, já que há suspeita de adulteração nos sinais identificadores.