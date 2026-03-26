27 de março de 2026
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VACINAÇÃO

Sábado tem Dia D contra gripe nas UBSs de Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dia D contra gripe ocorre em todas as UBS com foco em grupos prioritários e atualização de outras vacinas.
Dia D contra gripe ocorre em todas as UBS com foco em grupos prioritários e atualização de outras vacinas.

Prefeitura de Paulínia promove neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe, voltado aos grupos prioritários. A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.

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Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com CPF.

Podem participar da campanha:

  • Crianças de 6 meses a 5 anos;
  • Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);
  • Pessoas com 60 anos ou mais;
  • Trabalhadores da saúde, educação, Correios, transporte coletivo e sistema prisional;
  • Caminhoneiros e trabalhadores portuários;
  • Forças Armadas, segurança e salvamento;
  • Pessoas com deficiência, doenças crônicas ou em situação de rua;
  • Povos indígenas e comunidades quilombolas.

Além da imunização contra a gripe, quem faz parte dos grupos pode atualizar outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

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