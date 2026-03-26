A Prefeitura de Paulínia promove neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe, voltado aos grupos prioritários. A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.
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Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com CPF.
Podem participar da campanha:
- Crianças de 6 meses a 5 anos;
- Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);
- Pessoas com 60 anos ou mais;
- Trabalhadores da saúde, educação, Correios, transporte coletivo e sistema prisional;
- Caminhoneiros e trabalhadores portuários;
- Forças Armadas, segurança e salvamento;
- Pessoas com deficiência, doenças crônicas ou em situação de rua;
- Povos indígenas e comunidades quilombolas.
Além da imunização contra a gripe, quem faz parte dos grupos pode atualizar outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização.
A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde.