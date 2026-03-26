A Prefeitura de Paulínia promove neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe, voltado aos grupos prioritários. A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.

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Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com CPF.

Podem participar da campanha: