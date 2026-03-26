Um grave acidente na Rodovia SPI-177/342, antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira, resultou na morte de um motociclista de 30 anos na quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Willian Henrique de Souza Duran.
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De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta e um caminhão Mercedes-Benz seguiam no mesmo sentido, quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista colidiu na traseira do veículo de carga.
Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram o óbito no local.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, e o trânsito precisou ser desviado por uma das faixas da rodovia.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campinas, onde passará por exames antes de ser liberado à família.