Um grave acidente na Rodovia SPI-177/342, antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira, resultou na morte de um motociclista de 30 anos na quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Willian Henrique de Souza Duran.

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De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta e um caminhão Mercedes-Benz seguiam no mesmo sentido, quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista colidiu na traseira do veículo de carga.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo.