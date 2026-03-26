27 de março de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Calor intenso precede temporais isolados na tarde de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Temperaturas seguem elevadas, mas há risco de tempestades isoladas e rajadas de vento à tarde na região.
Temperaturas seguem elevadas, mas há risco de tempestades isoladas e rajadas de vento à tarde na região.

quinta-feira (26) será de calor intenso e tempo abafado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com mudanças nas condições climáticas ao longo do dia.

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Os termômetros devem variar entre 19°C e 29°C, com sensação térmica elevada devido ao aumento da umidade relativa do ar.

A partir da tarde, há previsão de chuva, com possibilidade de tempestades isoladas, típicas desta época do ano.

A recomendação é para que a população fique atenta a rajadas de vento e possíveis pontos de alagamento, especialmente em áreas mais vulneráveis.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

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