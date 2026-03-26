A quinta-feira (26) será de calor intenso e tempo abafado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com mudanças nas condições climáticas ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os termômetros devem variar entre 19°C e 29°C, com sensação térmica elevada devido ao aumento da umidade relativa do ar.

A partir da tarde, há previsão de chuva, com possibilidade de tempestades isoladas, típicas desta época do ano.