A ofensiva da Polícia Federal contra um esquema de fraudes bancárias teve desdobramento direto na região de Campinas, com cumprimento de mandados em cidades como Americana, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Itapira e a própria metrópole.

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Batizada de “Fallax”, a operação mobilizou agentes em três estados e cumpriu dezenas de ordens judiciais. Só na região, foram 20 mandados de busca e nove de prisão, dentro de uma investigação que apura um esquema sofisticado de desvio de recursos financeiros.

14 pessoas foram detidas, enquanto outras sete seguem sendo procuradas. Entre os alvos que ainda não foram localizados está o apontado como líder do grupo, Thiago Branco de Azevedo, morador de Americana.