O Diário Oficial de Campinas publicou a nova legislação que endurece as penalidades para casos de maus-tratos a animais domésticos. A Lei nº 16.883/2026 altera o estatuto municipal e amplia significativamente os valores das multas.

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Pela nova regra, qualquer conduta considerada maus-tratos passa a gerar penalidades entre 750 e 1.900 UFICs por animal. Com o valor atual da unidade fiscal, as multas variam de R$ 3.824,70 a R$ 9.689,24, podendo ser acumuladas em casos com mais de uma vítima.

A legislação também estabelece agravantes. As multas podem dobrar quando o responsável for tutor do animal ou houver lesão grave ou morte, e triplicar em casos de reincidência dentro de cinco anos.