O prefeito de Campinas, Dário Saadi, anunciou que ficará afastado do cargo por motivos pessoais e transmitiu a função ao vice-prefeito, que assume a administração municipal temporariamente.
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O anúncio foi feito pelo próprio prefeito nas redes sociais, após cumprir agenda em Curitiba (PR), onde participou de compromissos da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas.
Com a decisão, o vice-prefeito Wanderley de Almeida assumiu como prefeito em exercício nesta terça-feira (24) e permanecerá no cargo até a próxima segunda-feira (30).
Apesar de a Lei Orgânica do Município prever a necessidade de transmissão do cargo apenas em ausências superiores a 15 dias, Dário optou por formalizar o afastamento e a substituição durante o período.
A Prefeitura não detalhou os motivos pessoais do afastamento.