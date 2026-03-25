26 de março de 2026
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AFASTAMENTO

Dário Saadi se afasta por motivos pessoais; Wandão assume

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Dário Saadi anuncia licença por motivos pessoais e transfere cargo ao vice até o dia 30.
Dário Saadi anuncia licença por motivos pessoais e transfere cargo ao vice até o dia 30.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, anunciou que ficará afastado do cargo por motivos pessoais e transmitiu a função ao vice-prefeito, que assume a administração municipal temporariamente.

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O anúncio foi feito pelo próprio prefeito nas redes sociais, após cumprir agenda em Curitiba (PR), onde participou de compromissos da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas.

Com a decisão, o vice-prefeito Wanderley de Almeida assumiu como prefeito em exercício nesta terça-feira (24) e permanecerá no cargo até a próxima segunda-feira (30).

Apesar de a Lei Orgânica do Município prever a necessidade de transmissão do cargo apenas em ausências superiores a 15 dias, Dário optou por formalizar o afastamento e a substituição durante o período.

A Prefeitura não detalhou os motivos pessoais do afastamento.

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