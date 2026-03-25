O prefeito de Campinas, Dário Saadi, anunciou que ficará afastado do cargo por motivos pessoais e transmitiu a função ao vice-prefeito, que assume a administração municipal temporariamente.

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O anúncio foi feito pelo próprio prefeito nas redes sociais, após cumprir agenda em Curitiba (PR), onde participou de compromissos da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas.

Com a decisão, o vice-prefeito Wanderley de Almeida assumiu como prefeito em exercício nesta terça-feira (24) e permanecerá no cargo até a próxima segunda-feira (30).