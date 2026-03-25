Campinas registrou queda de 60% no número de mortes no trânsito em vias urbanas no primeiro bimestre de 2026, segundo dados da Emdec. Foram quatro óbitos entre janeiro e fevereiro, contra dez no mesmo período de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O levantamento integra o Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito e considera como vítima fatal pessoas que morrem até 30 dias após o acidente.

No recorte por perfil, pedestres e motociclistas continuam sendo os grupos mais atingidos, com dois registros cada. Não houve mortes de ciclistas ou ocupantes de outros veículos nas vias urbanas neste início de ano.