A Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), prendeu na terça-feira (24) três pessoas investigadas por participação em um crime de grande gravidade em Pedreira. Os suspeitos são acusados de sequestro, cárcere privado, agressões físicas, tentativa de violência sexual e roubo de bens.
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De acordo com as investigações, as vítimas foram abordadas sob grave ameaça com uso de arma branca e obrigadas a entrar em um veículo. Em seguida, foram levadas contra a vontade até uma residência, onde permaneceram em cativeiro sob vigilância.
Durante o período em que ficaram no local, as vítimas sofreram agressões físicas, e uma delas foi alvo de tentativa de violência sexual, que não foi consumada devido à intervenção de terceiros.
Ainda segundo a polícia, os criminosos também subtraíram bens das vítimas mediante violência e ameaça.
Após conseguirem escapar, as vítimas procuraram a unidade policial, o que deu início a uma série de diligências. Foram realizadas oitivas, exames periciais e análise de imagens de monitoramento urbano, que auxiliaram na identificação dos envolvidos.
Até o momento, três suspeitos foram presos, e as investigações continuam para identificar outros possíveis participantes e reunir novas provas.
A Polícia Civil informou que novos detalhes poderão ser divulgados ao longo da apuração, mantendo o compromisso de preservar a identidade das vítimas.