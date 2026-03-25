A Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), prendeu na terça-feira (24) três pessoas investigadas por participação em um crime de grande gravidade em Pedreira. Os suspeitos são acusados de sequestro, cárcere privado, agressões físicas, tentativa de violência sexual e roubo de bens.

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De acordo com as investigações, as vítimas foram abordadas sob grave ameaça com uso de arma branca e obrigadas a entrar em um veículo. Em seguida, foram levadas contra a vontade até uma residência, onde permaneceram em cativeiro sob vigilância.

Durante o período em que ficaram no local, as vítimas sofreram agressões físicas, e uma delas foi alvo de tentativa de violência sexual, que não foi consumada devido à intervenção de terceiros.