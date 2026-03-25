Morreu no início da noite de terça-feira (24), aos 75 anos, o ex-prefeito de Artur Nogueira, Luiz de Faveri. A informação foi confirmada pelo filho, o ex-vereador Rodrigo de Faveri. O político lutava contra um câncer agressivo.

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Luiz de Faveri deixa a esposa Sônia, o filho, a nora e netos.

Com trajetória marcante na administração pública, foi vice-prefeito na gestão de Nelson Stein (1997 a 2000) e, na sequência, eleito prefeito para o mandato de 2001 a 2004, tendo como vice a radialista Fátima da Rádio.