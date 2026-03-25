Morreu no início da noite de terça-feira (24), aos 75 anos, o ex-prefeito de Artur Nogueira, Luiz de Faveri. A informação foi confirmada pelo filho, o ex-vereador Rodrigo de Faveri. O político lutava contra um câncer agressivo.
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Luiz de Faveri deixa a esposa Sônia, o filho, a nora e netos.
Com trajetória marcante na administração pública, foi vice-prefeito na gestão de Nelson Stein (1997 a 2000) e, na sequência, eleito prefeito para o mandato de 2001 a 2004, tendo como vice a radialista Fátima da Rádio.
À frente do Executivo, sua gestão ficou marcada pela criação da Autarquia de Água e Esgoto de Artur Nogueira, responsável pelo abastecimento e saneamento no município.
Ele também foi o primeiro prefeito da cidade a governar sob a Lei de Responsabilidade Fiscal, com controle rigoroso das contas públicas e prestação de contas ao Ministério Público.
Durante sua administração, houve expansão de serviços públicos, com destaque para construção e ampliação de escolas e creches, abertura de postos de saúde e renovação da frota municipal.
Entre as principais realizações estão a criação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), a implantação do Banco do Povo, a construção das EMEs dos jardins Leonor e Sacilotto II, além do Centro Esportivo Accácio Capatto, no Parque Itamaraty.
Na área de lazer, foram entregues a Praça da Paz, no Jardim Amaro, e a Praça das Nações, no Bom Jardim. Já na saúde, sua gestão promoveu a reativação da Maternidade Municipal, a criação de uma UBS no Parque dos Trabalhadores e a aquisição de equipamentos como ultrassom, Raio-X, oftalmologia, audiometria e odontologia.
O velório será realizado nesta quarta-feira (25), no Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, a partir das 9h.