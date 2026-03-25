26 de março de 2026
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JULGAMENTO

Ex-vereador de Sumaré vai a júri após 9 tiros e atropelamento

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O crime ocorreu no dia 19 de agosto de 2023, na Rua José Gomes de Oliveira; vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e, em seguida, atropelada por uma caminhonete.
O crime ocorreu no dia 19 de agosto de 2023, na Rua José Gomes de Oliveira; vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e, em seguida, atropelada por uma caminhonete.

Justiça de Sumaré decidiu que o ex-vereador Sirineu de Araújo Santos será levado a júri popular pelo homicídio de um homem ocorrido em 2023. A decisão acolheu os argumentos do Ministério Público, que apontou provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

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O caso aconteceu no dia 19 de agosto de 2023, na Rua José Gomes de Oliveira. A vítima, identificada como Rafael, foi atingida por disparos de arma de fogo e, em seguida, atropelada por uma caminhonete. Imagens do crime chegaram a circular nas redes sociais na época.

De acordo com laudo do IML (Instituto Médico Legal), a vítima apresentava nove perfurações por arma de fogo, além de múltiplas fraturas.

Em depoimento à Polícia Civil, o ex-vereador admitiu ter efetuado os disparos, mas alegou que vinha sendo ameaçado pela vítima, que teria antecedentes criminais. Segundo sua versão, após os tiros, o homem teria se levantado e atravessado à frente do veículo, momento em que ocorreu o atropelamento.

O Ministério Público, no entanto, sustenta que o atropelamento foi intencional, reforçando a tese de homicídio.

Com a decisão, o réu será julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Sumaré. Após o cumprimento dos prazos legais, o processo será encaminhado para julgamento. A data do júri ainda não foi definida.

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