A Justiça de Sumaré decidiu que o ex-vereador Sirineu de Araújo Santos será levado a júri popular pelo homicídio de um homem ocorrido em 2023. A decisão acolheu os argumentos do Ministério Público, que apontou provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

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O caso aconteceu no dia 19 de agosto de 2023, na Rua José Gomes de Oliveira. A vítima, identificada como Rafael, foi atingida por disparos de arma de fogo e, em seguida, atropelada por uma caminhonete. Imagens do crime chegaram a circular nas redes sociais na época.

De acordo com laudo do IML (Instituto Médico Legal), a vítima apresentava nove perfurações por arma de fogo, além de múltiplas fraturas.