Quatro homens foram presos na terça-feira (24) suspeitos de desviar carga de merenda escolar em Campinas. A ação ocorreu no Jardim Itatinga, onde os agentes flagraram o transbordo dos produtos de um caminhão para uma van.

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Segundo a Polícia Militar, três dos detidos eram funcionários da empresa responsável pelo transporte dos alimentos, enquanto o quarto suspeito era o proprietário da van utilizada no esquema.

As investigações indicam que a mercadoria seria revendida ilegalmente e que o desvio ocorria há pelo menos alguns meses.