Dois homens, de 33 e 40 anos, foram presos suspeitos de furtar fios de um salão de festas em Nova Odessa. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Brasil, quando os policiais perceberam dois indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os homens demonstraram nervosismo, o que motivou a ação da equipe.

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Durante a abordagem, os agentes receberam via rádio a informação de que um salão de festas nas proximidades havia sido alvo de furto de fiação, e as características dos suspeitos coincidiam com as dos autores.

Um dos envolvidos confessou o crime e indicou onde a dupla havia escondido uma mochila com os fios furtados, que foi localizada pelos policiais.