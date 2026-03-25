26 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FIM DE FESTA

Dupla é presa por furto de fios em salão de festas em Nova Odessa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeitos confessam crime, indicam esconderijo dos fios e polícia encontra sinais de arrombamento no local.
Suspeitos confessam crime, indicam esconderijo dos fios e polícia encontra sinais de arrombamento no local.

Dois homens, de 33 e 40 anos, foram presos suspeitos de furtar fios de um salão de festas em Nova Odessa. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Brasil, quando os policiais perceberam dois indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os homens demonstraram nervosismo, o que motivou a ação da equipe.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, os agentes receberam via rádio a informação de que um salão de festas nas proximidades havia sido alvo de furto de fiação, e as características dos suspeitos coincidiam com as dos autores.

Um dos envolvidos confessou o crime e indicou onde a dupla havia escondido uma mochila com os fios furtados, que foi localizada pelos policiais.

No salão, a equipe constatou sinais de arrombamento e fiação cortada, confirmando a ação criminosa.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados ao Distrito Policial de Nova Odessa, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários