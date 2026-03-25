Dois homens, de 33 e 40 anos, foram presos suspeitos de furtar fios de um salão de festas em Nova Odessa. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Brasil, quando os policiais perceberam dois indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os homens demonstraram nervosismo, o que motivou a ação da equipe.
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Durante a abordagem, os agentes receberam via rádio a informação de que um salão de festas nas proximidades havia sido alvo de furto de fiação, e as características dos suspeitos coincidiam com as dos autores.
Um dos envolvidos confessou o crime e indicou onde a dupla havia escondido uma mochila com os fios furtados, que foi localizada pelos policiais.
No salão, a equipe constatou sinais de arrombamento e fiação cortada, confirmando a ação criminosa.
Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados ao Distrito Policial de Nova Odessa, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.