26 de março de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem tenta invadir e incendiar casa de ex-mulher e é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo o boletim de ocorrência, o autor estava em frente à casa da vítima, proferindo xingamentos e ameaças, além de tentar forçar a entrada no imóvel.
Segundo o boletim de ocorrência, o autor estava em frente à casa da vítima, proferindo xingamentos e ameaças, além de tentar forçar a entrada no imóvel.

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de descumprir medida protetiva e tentar invadir a residência da ex-companheira, no Parque Residencial Virginio Basso, em Sumaré.

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A equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Vicente Dal Belo, onde o suspeito estava em frente à casa da vítima, proferindo xingamentos e ameaças, além de tentar forçar a entrada no imóvel.

Durante a abordagem, o homem alegou que não tinha conhecimento da medida protetiva. Já a vítima relatou que ele tentou invadir a residência e chegou a ameaçar incendiar o local.

Diante da situação, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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