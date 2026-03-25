Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de descumprir medida protetiva e tentar invadir a residência da ex-companheira, no Parque Residencial Virginio Basso, em Sumaré.

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A equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Vicente Dal Belo, onde o suspeito estava em frente à casa da vítima, proferindo xingamentos e ameaças, além de tentar forçar a entrada no imóvel.

Durante a abordagem, o homem alegou que não tinha conhecimento da medida protetiva. Já a vítima relatou que ele tentou invadir a residência e chegou a ameaçar incendiar o local.