A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de agredir a ex-companheira no Parque Industrial João Batista Caruso, em Mogi Guaçu, na terça-feira (24).

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A equipe foi acionada após um solicitante relatar que um casal discutia em via pública e que o homem teria arrastado a mulher para um terreno baldio.

Com apoio de outras viaturas, os policiais realizaram buscas e localizaram os envolvidos em frente a uma moradia improvisada.