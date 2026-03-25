26 de março de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é salva pela PM após ser arrastada para terreno

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi localizado em moradia improvisada.
Suspeito foi localizado em moradia improvisada.

PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de agredir a ex-companheira no Parque Industrial João Batista Caruso, em Mogi Guaçu, na terça-feira (24).

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A equipe foi acionada após um solicitante relatar que um casal discutia em via pública e que o homem teria arrastado a mulher para um terreno baldio.

Com apoio de outras viaturas, os policiais realizaram buscas e localizaram os envolvidos em frente a uma moradia improvisada.

Durante a abordagem, a vítima apresentava sinais visíveis de agressão, com sangramentos nos braços e pernas, além de um ferimento mais profundo em um dos membros superiores.

Segundo o relato, o ex-companheiro teria ido até a residência dela, a retirado à força e, em outro endereço, continuado as agressões.

O suspeito afirmou que o casal já havia tido desentendimentos anteriores.

Diante dos indícios de violência, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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