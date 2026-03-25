Um recém-nascido de apenas sete dias foi salvo por policiais militares na tarde de segunda-feira (23), após sofrer um engasgo dentro de casa, no bairro Jardim São Domingos, em Sumaré.

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A equipe foi acionada e, ao chegar à Rua Amália Demo Franceschini, encontrou a mãe, de 23 anos, em estado de desespero.

O bebê estava inconsciente e com cianose. Diante da situação, os policiais iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas, utilizando técnica específica para lactentes.