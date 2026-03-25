26 de março de 2026
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HERÓIS

Bebê de 7 dias volta a respirar após socorro da PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A equipe foi acionada em Sumaré e encontrou a mãe, de 23 anos, em estado de desespero.
A equipe foi acionada em Sumaré e encontrou a mãe, de 23 anos, em estado de desespero.

Um recém-nascido de apenas sete dias foi salvo por policiais militares na tarde de segunda-feira (23), após sofrer um engasgo dentro de casa, no bairro Jardim São Domingos, em Sumaré.

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A equipe foi acionada e, ao chegar à Rua Amália Demo Franceschini, encontrou a mãe, de 23 anos, em estado de desespero.

O bebê estava inconsciente e com cianose. Diante da situação, os policiais iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas, utilizando técnica específica para lactentes.

O procedimento foi bem-sucedido: os sinais vitais foram restabelecidos e a criança voltou a chorar.

Após o atendimento inicial, a mãe e o bebê foram encaminhados com apoio de outras equipes a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde permaneceram sob cuidados médicos.

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