26 de março de 2026
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NAS RUAS

Ciúmes motiva briga com canivete e arma falsa em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, que envolveu ameaça com simulacro de arma de fogo e agressões físicas.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, que envolveu ameaça com simulacro de arma de fogo e agressões físicas.

Uma confusão entre dois homens terminou com ambos feridos e um deles detido na terça-feira (24), na região central de Jaguariúna.

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A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência, que envolvia ameaça com simulacro de arma de fogo e agressões físicas.

No local, os policiais abordaram um dos envolvidos, que apresentava sangramento no rosto e comportamento alterado. Durante a ação, ele dispensou uma bolsa, onde foram encontrados um canivete e um simulacro de arma de fogo. O próprio homem confirmou ser o dono dos objetos.

O outro participante da briga também foi localizado com ferimentos no rosto. Ele relatou que havia sido ameaçado com o simulacro e agredido. Já o primeiro abordado afirmou que também foi agredido após uma discussão motivada por ciúmes.

Os dois foram encaminhados a uma unidade de pronto atendimento, onde receberam atendimento médico e medicação.

Na sequência, ambos foram levados à delegacia de Jaguariúna para o registro da ocorrência e demais providências.

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