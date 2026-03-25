Uma confusão entre dois homens terminou com ambos feridos e um deles detido na terça-feira (24), na região central de Jaguariúna.
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A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência, que envolvia ameaça com simulacro de arma de fogo e agressões físicas.
No local, os policiais abordaram um dos envolvidos, que apresentava sangramento no rosto e comportamento alterado. Durante a ação, ele dispensou uma bolsa, onde foram encontrados um canivete e um simulacro de arma de fogo. O próprio homem confirmou ser o dono dos objetos.
O outro participante da briga também foi localizado com ferimentos no rosto. Ele relatou que havia sido ameaçado com o simulacro e agredido. Já o primeiro abordado afirmou que também foi agredido após uma discussão motivada por ciúmes.
Os dois foram encaminhados a uma unidade de pronto atendimento, onde receberam atendimento médico e medicação.
Na sequência, ambos foram levados à delegacia de Jaguariúna para o registro da ocorrência e demais providências.