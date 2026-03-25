Uma confusão entre dois homens terminou com ambos feridos e um deles detido na terça-feira (24), na região central de Jaguariúna.

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A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência, que envolvia ameaça com simulacro de arma de fogo e agressões físicas.

No local, os policiais abordaram um dos envolvidos, que apresentava sangramento no rosto e comportamento alterado. Durante a ação, ele dispensou uma bolsa, onde foram encontrados um canivete e um simulacro de arma de fogo. O próprio homem confirmou ser o dono dos objetos.