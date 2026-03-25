26 de março de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quarta será quente, abafada e com chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Termômetros chegam aos 28°C com sensação de mormaço.
Termômetros chegam aos 28°C com sensação de mormaço.

quarta-feira (25) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com calor, aumento da umidade e sensação de abafamento.

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Os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C, com destaque para o desconforto térmico ao longo do dia, provocado pela combinação de calor e umidade elevada.

Há previsão de chuva fraca a partir da tarde, período em que os ventos também ganham intensidade, podendo registrar rajadas moderadas.

A orientação é para que a população redobre a atenção em áreas abertas e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

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