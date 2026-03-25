A quarta-feira (25) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com calor, aumento da umidade e sensação de abafamento.

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Os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C, com destaque para o desconforto térmico ao longo do dia, provocado pela combinação de calor e umidade elevada.

Há previsão de chuva fraca a partir da tarde, período em que os ventos também ganham intensidade, podendo registrar rajadas moderadas.