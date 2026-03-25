A quarta-feira (25) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com calor, aumento da umidade e sensação de abafamento.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C, com destaque para o desconforto térmico ao longo do dia, provocado pela combinação de calor e umidade elevada.
Há previsão de chuva fraca a partir da tarde, período em que os ventos também ganham intensidade, podendo registrar rajadas moderadas.
A orientação é para que a população redobre a atenção em áreas abertas e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).