26 de março de 2026
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ARMA APREENDIDA

Baep apreende espingarda calibre 32 e munições em operação

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Homem é flagrado com espingarda e munições durante patrulhamento do Baep em Mogi Guaçu.
Homem é flagrado com espingarda e munições durante patrulhamento do Baep em Mogi Guaçu.

Uma ocorrência de posse irregular de arma de fogo foi registrada na segunda-feira (23) em Mogi Guaçu, após ação de agentes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Durante patrulhamento pela Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, no âmbito da Operação Pronta Resposta do 26º BPM/I, os policiais identificaram movimentação suspeita em um estabelecimento às margens da via.

Ao averiguarem o local, nenhum crime em andamento foi constatado. No entanto, durante a abordagem, um homem foi encontrado com uma espingarda calibre 32 e oito munições do mesmo calibre.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a arma e as munições foram apreendidas.

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