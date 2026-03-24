Uma ocorrência de posse irregular de arma de fogo foi registrada na segunda-feira (23) em Mogi Guaçu, após ação de agentes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Durante patrulhamento pela Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, no âmbito da Operação Pronta Resposta do 26º BPM/I, os policiais identificaram movimentação suspeita em um estabelecimento às margens da via.

Ao averiguarem o local, nenhum crime em andamento foi constatado. No entanto, durante a abordagem, um homem foi encontrado com uma espingarda calibre 32 e oito munições do mesmo calibre.