A GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro impediu a retirada irregular de uma aeronave no Aeródromo Municipal, na noite de sábado (21), após denúncia de possível transporte sem autorização.

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No local, os agentes encontraram uma aeronave modelo Commander 112A, ano 1974, já desmontada e carregada em um caminhão com destino ao Paraná.

Houve conflito entre as partes envolvidas quanto à posse e propriedade do avião. Segundo a corporação, nenhuma das pessoas apresentou documentação oficial, apenas prints de conversas, documentos informais e boletins com versões divergentes.