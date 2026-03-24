A GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro impediu a retirada irregular de uma aeronave no Aeródromo Municipal, na noite de sábado (21), após denúncia de possível transporte sem autorização.
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No local, os agentes encontraram uma aeronave modelo Commander 112A, ano 1974, já desmontada e carregada em um caminhão com destino ao Paraná.
Houve conflito entre as partes envolvidas quanto à posse e propriedade do avião. Segundo a corporação, nenhuma das pessoas apresentou documentação oficial, apenas prints de conversas, documentos informais e boletins com versões divergentes.
Diante da situação, a autoridade policial determinou a condução dos envolvidos, além da apreensão da aeronave, do caminhão e dos celulares utilizados. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no material.
De acordo com levantamentos preliminares, um dos envolvidos que alega ser proprietário possui histórico ligado ao tráfico de drogas, com registro em caso envolvendo cerca de 40 quilos de cocaína. A aeronave também teria sido identificada em imagens relacionadas à Operação Quatorze Bis, da Polícia Federal.
O caso segue sob investigação.