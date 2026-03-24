26 de março de 2026
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SÃO E SALVO

Guarda resgata tatu preso em buraco de quintal e solta em mata

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A corporação de Vinhedo informou que foi acionada após o morador encontrar o animal em uma área cercada por muros, o que impedia sua saída.
A corporação de Vinhedo informou que foi acionada após o morador encontrar o animal em uma área cercada por muros, o que impedia sua saída.

Um tatu que invadiu o quintal de uma residência e não conseguia retornar ao habitat natural foi resgatado no sábado (21) pelo Gapa (Grupamento de Apoio e Proteção Ambiental) da GCM de Vinhedo.

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De acordo com a corporação, os agentes foram acionados após o morador encontrar o animal em uma área cercada por muros, o que impedia sua saída.

No local, o tatu estava escondido dentro de um buraco, o que dificultou o resgate. A operação exigiu esforço conjunto entre os guardas e o morador, sendo necessário cavar o local para alcançar o animal, que resistia dentro do abrigo.

Após ser retirado, o tatu foi contido com segurança pela equipe.

Segundo a GCM, o animal não apresentava ferimentos aparentes e foi solto em uma área de mata próxima, considerada adequada ao seu habitat natural.

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