Um tatu que invadiu o quintal de uma residência e não conseguia retornar ao habitat natural foi resgatado no sábado (21) pelo Gapa (Grupamento de Apoio e Proteção Ambiental) da GCM de Vinhedo.

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De acordo com a corporação, os agentes foram acionados após o morador encontrar o animal em uma área cercada por muros, o que impedia sua saída.

No local, o tatu estava escondido dentro de um buraco, o que dificultou o resgate. A operação exigiu esforço conjunto entre os guardas e o morador, sendo necessário cavar o local para alcançar o animal, que resistia dentro do abrigo.