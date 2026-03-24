26 de março de 2026
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TRÁFICO

Dise fecha 'casa bomba' com 1 kg de drogas gourmet

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O local era conhecido no meio policial c[e funcionava como um dos principais centros do comércio ilegal em Mogi Guaçu.
O local era conhecido no meio policial c[e funcionava como um dos principais centros do comércio ilegal em Mogi Guaçu.

Uma ação de inteligência da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com apoio da Guarda Civil Municipal, resultou na desarticulação de um imóvel usado para armazenamento e distribuição de drogas na zona norte de Mogi Guaçu.

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O local era conhecido no meio policial como “casa bomba” e funcionava como um dos principais pontos do comércio ilegal na cidade.

Durante a operação, os agentes encontraram grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para a venda. Foram apreendidas 112 porções de crack, 140 flaconetes de cocaína, 55 porções de maconha, além de 25 porções das variedades colômbia e dry, e uma porção de ice.

No total, a droga apreendida somou 1,072 quilo, volume que, segundo a polícia, indica a estrutura organizada do esquema criminoso.

No imóvel também foram encontrados dinheiro em notas fracionadas e aparelhos celulares, que serão analisados para auxiliar no avanço das investigações.

Um suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

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