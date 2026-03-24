Uma ação de inteligência da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com apoio da Guarda Civil Municipal, resultou na desarticulação de um imóvel usado para armazenamento e distribuição de drogas na zona norte de Mogi Guaçu.

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O local era conhecido no meio policial como “casa bomba” e funcionava como um dos principais pontos do comércio ilegal na cidade.

Durante a operação, os agentes encontraram grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para a venda. Foram apreendidas 112 porções de crack, 140 flaconetes de cocaína, 55 porções de maconha, além de 25 porções das variedades colômbia e dry, e uma porção de ice.