A PM (Polícia Militar) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (23), um homem por tentativa de furto e dano qualificado, após ele atear fogo em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis no Jardim Triunfo, em Pedreira.

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A ocorrência foi registrada na Rua Rui Barbosa, onde os policiais localizaram e detiveram o suspeito ainda nas proximidades.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem utilizou combustível para iniciar o incêndio dentro do estabelecimento.