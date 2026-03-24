26 de março de 2026
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MALUCO

Homem é preso por tentar roubar e atear fogo em posto de Pedreira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
As chamas foram controladas rapidamente com o uso de extintores, o que evitou que o incêndio se alastrasse e causasse maiores prejuízos.
As chamas foram controladas rapidamente com o uso de extintores, o que evitou que o incêndio se alastrasse e causasse maiores prejuízos.

PM (Polícia Militar) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (23), um homem por tentativa de furto e dano qualificado, após ele atear fogo em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis no Jardim Triunfo, em Pedreira.

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A ocorrência foi registrada na Rua Rui Barbosa, onde os policiais localizaram e detiveram o suspeito ainda nas proximidades.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem utilizou combustível para iniciar o incêndio dentro do estabelecimento.

As chamas foram controladas rapidamente com o uso de extintores, evitando que o fogo se alastrasse e causasse danos maiores.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de furto tentado e dano qualificado.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.

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