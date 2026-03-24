Equipes da Polícia Militar recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam três adolescentes no Jardim Primavera, em Hortolândia.

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Durante patrulhamento pela Rua Cambuí, os policiais avistaram três jovens, sendo que um deles aparentava portar algo na cintura. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o grupo.

No entanto, nas proximidades, a equipe localizou uma motocicleta, que, após consulta, foi confirmada como produto de um roubo ocorrido horas antes.