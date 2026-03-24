26 de março de 2026
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HORTOLÂNDIA

Motocicleta roubada é recuperada e três menores são apreendidos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A vítima do roubo foi até a unidade policial e reconheceu os adolescentes como os autores do crime. O caso foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia.
A vítima do roubo foi até a unidade policial e reconheceu os adolescentes como os autores do crime. O caso foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia.

Equipes da Polícia Militar recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam três adolescentes no Jardim Primavera, em Hortolândia.

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Durante patrulhamento pela Rua Cambuí, os policiais avistaram três jovens, sendo que um deles aparentava portar algo na cintura. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o grupo.

No entanto, nas proximidades, a equipe localizou uma motocicleta, que, após consulta, foi confirmada como produto de um roubo ocorrido horas antes.

Durante a ocorrência, um dos menores confessou participação no crime e indicou onde estavam escondidos a chave do veículo e uma réplica de arma de fogo utilizada na ação. Os objetos foram encontrados em uma residência.

A vítima compareceu à unidade policial e reconheceu os adolescentes como autores do roubo.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Hortolândia. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, e os três menores permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.

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