Equipes da Polícia Militar recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam três adolescentes no Jardim Primavera, em Hortolândia.
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Durante patrulhamento pela Rua Cambuí, os policiais avistaram três jovens, sendo que um deles aparentava portar algo na cintura. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o grupo.
No entanto, nas proximidades, a equipe localizou uma motocicleta, que, após consulta, foi confirmada como produto de um roubo ocorrido horas antes.
Durante a ocorrência, um dos menores confessou participação no crime e indicou onde estavam escondidos a chave do veículo e uma réplica de arma de fogo utilizada na ação. Os objetos foram encontrados em uma residência.
A vítima compareceu à unidade policial e reconheceu os adolescentes como autores do roubo.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Hortolândia. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, e os três menores permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.