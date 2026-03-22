Um bebê de apenas 20 dias foi desengasgado por policiais militares na noite da última quinta-feira (19), em Hortolândia. O salvamento aconteceu durante uma ronda dos agentes pela Rua Lamartine Babo, no Jardim São Bento.

Os policiais foram abordados pelo pai da criança, que relatou o engasgo. Ao chegarem ao local, encontraram o recém-nascido aparentemente desacordado no colo do homem.

Imediatamente, os agentes aplicaram a manobra de Heimlich, procedimento de emergência utilizado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo grave por meio de compressões abdominais rápidas.