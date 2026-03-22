Um bebê de apenas 20 dias foi desengasgado por policiais militares na noite da última quinta-feira (19), em Hortolândia. O salvamento aconteceu durante uma ronda dos agentes pela Rua Lamartine Babo, no Jardim São Bento.
Os policiais foram abordados pelo pai da criança, que relatou o engasgo. Ao chegarem ao local, encontraram o recém-nascido aparentemente desacordado no colo do homem.
Imediatamente, os agentes aplicaram a manobra de Heimlich, procedimento de emergência utilizado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo grave por meio de compressões abdominais rápidas.
Após a criança voltar a respirar, ela foi encaminhada à UPA do Jardim Amanda, onde recebeu atendimento médico e já teve alta. De acordo com a Polícia Militar, o bebê passa bem.
Entenda
A técnica é indicada em situações de engasgo com obstrução total das vias aéreas. Consiste em compressões na região abdominal, aplicadas logo abaixo do diafragma, com o objetivo de expelir o objeto ou alimento que bloqueia a respiração.