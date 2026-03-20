Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão provocou lentidão na tarde desta sexta-feira (20) na Rodovia Anhanguera, em Americana.
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De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, os veículos seguiam no sentido Sul quando, na altura do km 127, a carreta não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos. Os motoristas saíram ilesos.
Com a colisão, houve derramamento de blocos de concreto na pista, o que exigiu a atuação de equipes de limpeza e conservação. Um caminhão munck foi acionado para auxiliar na retirada do material, além de guinchos para remoção dos veículos.
A ocorrência provocou interdição parcial de faixas e do acostamento, resultando em congestionamento de cerca de 3,8 quilômetros, entre os km 131 e 127.
Segundo a concessionária, a operação foi mais complexa devido aos danos na cabine da carreta, o que demandou o uso de equipamentos específicos para a remoção.