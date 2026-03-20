Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão provocou lentidão na tarde desta sexta-feira (20) na Rodovia Anhanguera, em Americana.

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De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, os veículos seguiam no sentido Sul quando, na altura do km 127, a carreta não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos. Os motoristas saíram ilesos.