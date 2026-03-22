A pró-reitora de Pós-Graduação da Unicamp, Claudia Morelli, estabeleceu como meta ampliar as políticas de ações afirmativas para todos os programas da universidade. A proposta é que 100% dos 84 cursos de pós-graduação contem com esse tipo de iniciativa até o fim do ano.

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Atualmente, segundo a pró-reitora, 89% dos programas já possuem políticas afirmativas estruturadas, o que representa avanço significativo nos últimos anos. “Começamos atrasados, mas hoje 89% dos nossos programas contam com algum tipo de ação afirmativa, o que é algo bastante positivo. Agora, até antes do final deste ano, queremos ações em 100% dos programas”, afirmou.

O tema foi discutido durante um seminário realizado no auditório da Faculdade de Engenharia Química, com foco na avaliação das políticas já implementadas e nos próximos passos da universidade.