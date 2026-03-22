A pró-reitora de Pós-Graduação da Unicamp, Claudia Morelli, estabeleceu como meta ampliar as políticas de ações afirmativas para todos os programas da universidade. A proposta é que 100% dos 84 cursos de pós-graduação contem com esse tipo de iniciativa até o fim do ano.
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Atualmente, segundo a pró-reitora, 89% dos programas já possuem políticas afirmativas estruturadas, o que representa avanço significativo nos últimos anos. “Começamos atrasados, mas hoje 89% dos nossos programas contam com algum tipo de ação afirmativa, o que é algo bastante positivo. Agora, até antes do final deste ano, queremos ações em 100% dos programas”, afirmou.
O tema foi discutido durante um seminário realizado no auditório da Faculdade de Engenharia Química, com foco na avaliação das políticas já implementadas e nos próximos passos da universidade.
Desde 2023, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação conta com um núcleo específico voltado ao tema, que atua na orientação, acompanhamento e avaliação das políticas afirmativas, além de auxiliar na implementação das medidas nos programas.
“Estamos agora na fase da avaliação, de verificar se as ferramentas deram certo ou não e onde precisamos melhorar. Que (o programa) está dando certo, sabemos que está, mas queremos saber onde podemos melhorar”, explicou Morelli.
Durante o evento, a diretora da Faculdade de Educação, Débora Jefrey, destacou a trajetória das políticas de inclusão na universidade e relembrou a mobilização que levou à adoção das cotas étnico-raciais.
Segundo ela, a consolidação das ações afirmativas foi resultado de anos de pressão do movimento estudantil e de mudanças institucionais. As cotas foram aprovadas em 2017 e passaram a valer no vestibular de 2019.
A professora também sugeriu a criação de uma estrutura específica para tratar do tema dentro da universidade, como uma pró-reitoria ou secretaria dedicada às políticas afirmativas.
O seminário contou ainda com a participação de especialistas de outras instituições, como a USP e a UFMG, ampliando o debate sobre inclusão no ensino superior.