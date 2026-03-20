A Emdec vai interditar um trecho da rua Maximiliano Antônio Benvenuto Baldo, no Residencial Cosmos, distrito do Campo Grande, em Campinas, neste sábado (21).

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O bloqueio ocorre das 9h às 16h, na altura do número 7, no trecho entre as ruas José Rodrigues Duarte e a avenida Antônio Carlos do Amaral. A interdição é necessária para a execução de obras de rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

Para garantir a fluidez no trânsito, a Emdec definiu desvio pelas ruas José Rodrigues Duarte, Telma Regina Cordeiro Corrêa e avenida Antônio Carlos do Amaral.