A Emdec vai interditar um trecho da rua Maximiliano Antônio Benvenuto Baldo, no Residencial Cosmos, distrito do Campo Grande, em Campinas, neste sábado (21).
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O bloqueio ocorre das 9h às 16h, na altura do número 7, no trecho entre as ruas José Rodrigues Duarte e a avenida Antônio Carlos do Amaral. A interdição é necessária para a execução de obras de rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.
Para garantir a fluidez no trânsito, a Emdec definiu desvio pelas ruas José Rodrigues Duarte, Telma Regina Cordeiro Corrêa e avenida Antônio Carlos do Amaral.
A intervenção também provoca alterações no transporte público. A linha 233 (Jardim Florence I / Terminal Satélite Íris) terá o itinerário ajustado durante o período de bloqueio.
A orientação é para que motoristas redobrem a atenção à sinalização e, se possível, busquem rotas alternativas.