20 de março de 2026
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TRÂNSITO

Emdec interdita rua no Campo Grande para obras da Comgás

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Rua no Residencial Cosmos será interditada neste sábado para obras de gás; linha de ônibus terá alteração no trajeto.
Rua no Residencial Cosmos será interditada neste sábado para obras de gás; linha de ônibus terá alteração no trajeto.

Emdec vai interditar um trecho da rua Maximiliano Antônio Benvenuto Baldo, no Residencial Cosmos, distrito do Campo Grande, em Campinas, neste sábado (21).

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O bloqueio ocorre das 9h às 16h, na altura do número 7, no trecho entre as ruas José Rodrigues Duarte e a avenida Antônio Carlos do Amaral. A interdição é necessária para a execução de obras de rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

Para garantir a fluidez no trânsito, a Emdec definiu desvio pelas ruas José Rodrigues Duarte, Telma Regina Cordeiro Corrêa e avenida Antônio Carlos do Amaral.

A intervenção também provoca alterações no transporte público. A linha 233 (Jardim Florence I / Terminal Satélite Íris) terá o itinerário ajustado durante o período de bloqueio.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção à sinalização e, se possível, busquem rotas alternativas.

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