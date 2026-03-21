A Justiça Eleitoral realizará atendimento itinerante em Jaguariúna com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais e facilitar a regularização dos eleitores antes do prazo final para as eleições de 2026.

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O órgão informa que o prazo para alistamento, revisão e transferência do título eleitoral termina em 6 de maio, o que motivou a realização de um mutirão especial no município.

O atendimento será feito nos dias 22, 23 e 24 de abril, no Shopping Jaguar Center, localizado na Rua Cândido Bueno, nº 1.299, no Centro.