21 de março de 2026
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SERVIÇO ELEITORAL

Jaguariúna terá mutirão para regularizar título

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/TSE
Mutirão da Justiça Eleitoral será realizado em abril para facilitar regularização do título antes do prazo final de maio.
Mutirão da Justiça Eleitoral será realizado em abril para facilitar regularização do título antes do prazo final de maio.

Justiça Eleitoral realizará atendimento itinerante em Jaguariúna com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais e facilitar a regularização dos eleitores antes do prazo final para as eleições de 2026.

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O órgão informa que o prazo para alistamento, revisão e transferência do título eleitoral termina em 6 de maio, o que motivou a realização de um mutirão especial no município.

O atendimento será feito nos dias 22, 23 e 24 de abril, no Shopping Jaguar Center, localizado na Rua Cândido Bueno, nº 1.299, no Centro.

Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo Atende Fácil, já que as vagas são limitadas. A orientação é garantir o horário com antecedência.

No dia do atendimento, os eleitores devem apresentar documento oficial com foto (RG) e comprovante de residência.

A iniciativa busca facilitar o acesso aos serviços eleitorais e incentivar a participação no processo democrático. A Justiça Eleitoral reforça que manter a situação regular é essencial para o exercício da cidadania.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3893-6522.

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