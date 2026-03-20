A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento do Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, após o volume de chuva na região Noroeste ultrapassar o limite considerado seguro para visitação.
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De acordo com a administração, o acumulado chegou a 84,3 milímetros em 72 horas, superando o patamar de 80 mm previsto no decreto municipal que regula a Operação Chuvas de Verão. A norma estabelece o fechamento preventivo de áreas verdes para evitar riscos à população, como quedas de árvores e instabilidade do solo.
A medida entrou em vigor nesta sexta-feira (20) e será reavaliada neste sábado (21), conforme as condições climáticas.
Localizado na Rua Olinto Gardelin, o bosque costuma funcionar diariamente, das 6h às 18h. Os demais parques e áreas verdes da cidade seguem abertos.
A Prefeitura orienta que, em situações de emergência relacionadas às chuvas, a população acione:
- 199, da Defesa Civil, para alagamentos, inundações e quedas de árvores
- 118, da Emdec, para ocorrências de trânsito
- 193, do Corpo de Bombeiros, para emergências
- 156, para solicitações de serviços como poda ou avaliação de árvores
A recomendação é de atenção redobrada durante períodos de chuva intensa, especialmente em áreas arborizadas.