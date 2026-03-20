20 de março de 2026
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ALERTA CHUVAS

Parque Valença: Bosque fecha e terá situação revista no sábado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Bosque Ferdinando Tilli é fechado após acumulado de chuva acima do limite previsto em decreto; situação será reavaliada.
Bosque Ferdinando Tilli é fechado após acumulado de chuva acima do limite previsto em decreto; situação será reavaliada.

A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento do Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, após o volume de chuva na região Noroeste ultrapassar o limite considerado seguro para visitação.

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De acordo com a administração, o acumulado chegou a 84,3 milímetros em 72 horas, superando o patamar de 80 mm previsto no decreto municipal que regula a Operação Chuvas de Verão. A norma estabelece o fechamento preventivo de áreas verdes para evitar riscos à população, como quedas de árvores e instabilidade do solo.

A medida entrou em vigor nesta sexta-feira (20) e será reavaliada neste sábado (21), conforme as condições climáticas.

Localizado na Rua Olinto Gardelin, o bosque costuma funcionar diariamente, das 6h às 18h. Os demais parques e áreas verdes da cidade seguem abertos.

A Prefeitura orienta que, em situações de emergência relacionadas às chuvas, a população acione:

  • 199, da Defesa Civil, para alagamentos, inundações e quedas de árvores
  • 118, da Emdec, para ocorrências de trânsito
  • 193, do Corpo de Bombeiros, para emergências
  • 156, para solicitações de serviços como poda ou avaliação de árvores

A recomendação é de atenção redobrada durante períodos de chuva intensa, especialmente em áreas arborizadas.

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