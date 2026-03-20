20 de março de 2026
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RESGATE DE ANIMAL

Pequeno sagui é resgatado após se perder da mãe em Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Filhote de sagui foi encontrado sozinho em frente a escola e será encaminhado para cuidados especializados.
Filhote de sagui foi encontrado sozinho em frente a escola e será encaminhado para cuidados especializados.

Um filhote de sagui foi resgatado na manhã de quarta-feira (18) em Vinhedo, após se perder da mãe e ser encontrado em frente a uma escola do município.

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O atendimento foi realizado por agentes do Grupo de Apoio e Proteção Ambiental, após acionamento do Centro de Operações Integradas (COI).

De acordo com a corporação, a equipe foi até a base da Guarda Civil Municipal, onde o animal já havia sido recolhido. Apesar do susto, o filhote não apresentava ferimentos ou sinais de lesão e foi encontrado dormindo.

O sagui será encaminhado à Mata Ciliar, onde passará por avaliação veterinária e receberá os cuidados necessários. A devolução à natureza ocorrerá apenas quando o animal estiver em condições adequadas.

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