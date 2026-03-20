Um filhote de sagui foi resgatado na manhã de quarta-feira (18) em Vinhedo, após se perder da mãe e ser encontrado em frente a uma escola do município.

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O atendimento foi realizado por agentes do Grupo de Apoio e Proteção Ambiental, após acionamento do Centro de Operações Integradas (COI).

De acordo com a corporação, a equipe foi até a base da Guarda Civil Municipal, onde o animal já havia sido recolhido. Apesar do susto, o filhote não apresentava ferimentos ou sinais de lesão e foi encontrado dormindo.