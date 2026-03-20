Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de duas mulheres por tráfico de drogas na quinta-feira (19), em um condomínio no bairro Jardim Imperial, em Mogi Guaçu.

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A ação cumpriu quatro mandados judiciais em apartamentos do Condomínio Moacir Guzone, localizado na Estrada Maria Joaquina de Arruda.

Durante as buscas, os agentes encontraram porções de drogas e materiais utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes. Foram apreendidos cerca de 92 gramas de cocaína, 28 gramas de maconha, além de frascos de bicarbonato de sódio, uma balança de precisão e R$ 3.738 em dinheiro.