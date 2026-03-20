20 de março de 2026
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OPERAÇÃO

Ação apreende drogas, R$ 3,7 mil e duas são presas em condomínio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Foram encontrados cerca de 92 gramas de cocaína, 28 gramas de maconha, frascos de bicarbonato de sódio, uma balança de precisão e R$ 3.738.
Foram encontrados cerca de 92 gramas de cocaína, 28 gramas de maconha, frascos de bicarbonato de sódio, uma balança de precisão e R$ 3.738.

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de duas mulheres por tráfico de drogas na quinta-feira (19), em um condomínio no bairro Jardim Imperial, em Mogi Guaçu.

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A ação cumpriu quatro mandados judiciais em apartamentos do Condomínio Moacir Guzone, localizado na Estrada Maria Joaquina de Arruda.

Durante as buscas, os agentes encontraram porções de drogas e materiais utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes. Foram apreendidos cerca de 92 gramas de cocaína, 28 gramas de maconha, além de frascos de bicarbonato de sódio, uma balança de precisão e R$ 3.738 em dinheiro.

Também foram recolhidos três celulares, cadernos com anotações e diversos recipientes plásticos usados para armazenar drogas, indicando possível atuação estruturada no tráfico.

Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. Após os depoimentos, três foram liberadas, enquanto duas mulheres permaneceram presas e estão à disposição da Justiça.

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