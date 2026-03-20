A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (19) a proprietária de um depósito ligado a uma empresa de e-commerce por crime ambiental, em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi registrada na Rua Professor Antônio Arruda Ribeiro.
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Inicialmente, investigadores do 2º Distrito Policial realizavam diligências para apurar um caso de possível receptação de produtos. No entanto, durante a vistoria, não foram encontrados indícios de mercadorias de origem ilícita.
No quintal do galpão, os agentes localizaram mais de 150 galões de saneantes expostos ao sol e ao tempo. Segundo a polícia, diversos recipientes apresentavam vazamentos diretamente no solo, sem qualquer sistema de contenção, com escoamento para a rede de esgoto doméstica.
Diante da situação, foi acionada a perícia técnica. Equipes da CETESB e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente também estiveram no local e elaboraram auto de vistoria e fiscalização ambiental, apontando as medidas necessárias.
As caixas dos produtos que haviam levantado suspeita inicial foram analisadas. As notas fiscais foram apresentadas e os lotes conferidos, sem irregularidades quanto à origem dos itens.
A responsável pelo local foi presa em flagrante por crime ambiental e permanece à disposição da Justiça.