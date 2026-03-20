A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (19) a proprietária de um depósito ligado a uma empresa de e-commerce por crime ambiental, em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi registrada na Rua Professor Antônio Arruda Ribeiro.

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Inicialmente, investigadores do 2º Distrito Policial realizavam diligências para apurar um caso de possível receptação de produtos. No entanto, durante a vistoria, não foram encontrados indícios de mercadorias de origem ilícita.

No quintal do galpão, os agentes localizaram mais de 150 galões de saneantes expostos ao sol e ao tempo. Segundo a polícia, diversos recipientes apresentavam vazamentos diretamente no solo, sem qualquer sistema de contenção, com escoamento para a rede de esgoto doméstica.