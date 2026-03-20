20 de março de 2026
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APREENSÃO

Cheiro de maconha leva Guarda a 5 mil porções de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
GCM encontra mais de 5 mil porções de entorpecentes em garagem no Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.
GCM encontra mais de 5 mil porções de entorpecentes em garagem no Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu mais de 5 mil porções de entorpecentes no Conjunto Habitacional Roberto Romano, durante patrulhamento pela Rua Inácia Pinto de Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, um suspeito fugiu ao perceber a aproximação da viatura e entrou em um prédio, não sendo localizado.

Durante as buscas, os agentes encontraram uma garagem entreaberta e sentiram forte cheiro de maconha, o que motivou a averiguação no local.

Dentro do imóvel, foram apreendidos:

  • 1 tijolo de maconha;
  • 917 porções da mesma droga;
  • 225 pedras de crack;
  • 4 mil microtubos com cocaína;
  • 17 pacotes de microtubos vazios.

Ao todo, foram recolhidas 5.142 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína.

De acordo com a corporação, não havia ninguém no local, que também não possui câmeras de monitoramento.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial como tráfico de drogas, e a Polícia Civil investiga o caso para identificar o responsável pelo material apreendido.

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