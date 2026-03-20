A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu mais de 5 mil porções de entorpecentes no Conjunto Habitacional Roberto Romano, durante patrulhamento pela Rua Inácia Pinto de Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência, um suspeito fugiu ao perceber a aproximação da viatura e entrou em um prédio, não sendo localizado.
Durante as buscas, os agentes encontraram uma garagem entreaberta e sentiram forte cheiro de maconha, o que motivou a averiguação no local.
Dentro do imóvel, foram apreendidos:
- 1 tijolo de maconha;
- 917 porções da mesma droga;
- 225 pedras de crack;
- 4 mil microtubos com cocaína;
- 17 pacotes de microtubos vazios.
Ao todo, foram recolhidas 5.142 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína.
De acordo com a corporação, não havia ninguém no local, que também não possui câmeras de monitoramento.
A ocorrência foi apresentada no plantão policial como tráfico de drogas, e a Polícia Civil investiga o caso para identificar o responsável pelo material apreendido.