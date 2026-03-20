A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu mais de 5 mil porções de entorpecentes no Conjunto Habitacional Roberto Romano, durante patrulhamento pela Rua Inácia Pinto de Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, um suspeito fugiu ao perceber a aproximação da viatura e entrou em um prédio, não sendo localizado.

Durante as buscas, os agentes encontraram uma garagem entreaberta e sentiram forte cheiro de maconha, o que motivou a averiguação no local.