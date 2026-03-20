A cidade de Paulínia entra no roteiro nacional da inovação e do empreendedorismo ao receber, pela primeira vez, o Startup Day 2026. O evento acontece neste sábado (21), a partir das 8h, no Auditório Carlos Tontoli, no Paço Municipal.
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A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pela internet.
A programação foi pensada para atender desde iniciantes no universo das startups até empreendedores com negócios em operação. O evento contará com palestras, painéis e rodas de conversa, com participação de especialistas e fundadores que vão compartilhar experiências, desafios e aprendizados.
Entre os destaques estão os pitches de empreendedores locais, com apresentações rápidas sobre ideias de negócio, problemas que pretendem resolver e os caminhos percorridos até o desenvolvimento das soluções.
Programação
- 9h30 – 10h20 | Palestra: Como uma ideia brilhante se transforma em um produto digital que resolve problemas reais e gera valor?
Palestrante: José Henrique T. de C. Sbroco (FATEC Paulínia)
- 10h20 – 11h10 | Painel: Inovação em rede – o papel das empresas e instituições no desenvolvimento tecnológico
Mediador: Guilherme Mello (Prefeitura de Paulínia)
Participantes: Fernando Henrique (Cloud HQ), Fernando Ely (Instituto Renato Archer), Felipe Silva (Master Certificações) e Fabio Tadeu Ferreira (SENAI)
- 11h15 – 12h15 | Painel: Jornada real das startups – do desafio ao valor
Mediador: Ricardo Di Giacomo (Prefeitura de Paulínia)
Startups: Anqora, Phytochem, Infinita-IA Labs e Acolher para Seguir
Sobre o evento
Idealizado pelo Sebrae for Startups, o Startup Day é realizado de forma colaborativa em todo o país, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação, conectar talentos e impulsionar novos negócios.
Em 2025, o evento reuniu mais de 30 mil participantes em 253 municípios brasileiros, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo ao empreendedorismo no país.