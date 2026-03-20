A cidade de Paulínia entra no roteiro nacional da inovação e do empreendedorismo ao receber, pela primeira vez, o Startup Day 2026. O evento acontece neste sábado (21), a partir das 8h, no Auditório Carlos Tontoli, no Paço Municipal.

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A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pela internet.

A programação foi pensada para atender desde iniciantes no universo das startups até empreendedores com negócios em operação. O evento contará com palestras, painéis e rodas de conversa, com participação de especialistas e fundadores que vão compartilhar experiências, desafios e aprendizados.