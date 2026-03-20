20 de março de 2026
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INOVAÇÃO

Paulínia estreia no Startup Day 2026 com evento gratuito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento gratuito reúne empreendedores, especialistas e startups neste sábado no Paço Municipal.
Evento gratuito reúne empreendedores, especialistas e startups neste sábado no Paço Municipal.

A cidade de Paulínia entra no roteiro nacional da inovação e do empreendedorismo ao receber, pela primeira vez, o Startup Day 2026. O evento acontece neste sábado (21), a partir das 8h, no Auditório Carlos Tontoli, no Paço Municipal.

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A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pela internet.

A programação foi pensada para atender desde iniciantes no universo das startups até empreendedores com negócios em operação. O evento contará com palestras, painéis e rodas de conversa, com participação de especialistas e fundadores que vão compartilhar experiências, desafios e aprendizados.

Entre os destaques estão os pitches de empreendedores locais, com apresentações rápidas sobre ideias de negócio, problemas que pretendem resolver e os caminhos percorridos até o desenvolvimento das soluções.

Programação

  • 9h30 – 10h20 | Palestra: Como uma ideia brilhante se transforma em um produto digital que resolve problemas reais e gera valor?
    Palestrante: José Henrique T. de C. Sbroco (FATEC Paulínia)
  • 10h20 – 11h10 | Painel: Inovação em rede – o papel das empresas e instituições no desenvolvimento tecnológico
    Mediador: Guilherme Mello (Prefeitura de Paulínia)
    Participantes: Fernando Henrique (Cloud HQ), Fernando Ely (Instituto Renato Archer), Felipe Silva (Master Certificações) e Fabio Tadeu Ferreira (SENAI)
  • 11h15 – 12h15 | Painel: Jornada real das startups – do desafio ao valor
    Mediador: Ricardo Di Giacomo (Prefeitura de Paulínia)
    Startups: Anqora, Phytochem, Infinita-IA Labs e Acolher para Seguir

Sobre o evento

Idealizado pelo Sebrae for Startups, o Startup Day é realizado de forma colaborativa em todo o país, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação, conectar talentos e impulsionar novos negócios.

Em 2025, o evento reuniu mais de 30 mil participantes em 253 municípios brasileiros, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo ao empreendedorismo no país.

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