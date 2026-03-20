A instabilidade diminui ao longo da sexta-feira (20) na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas ainda há possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

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Apesar da melhora no tempo, os moradores devem manter atenção para precipitações localizadas, típicas do período de verão.

As temperaturas seguem com pouca variação, com mínima de 21°C e máxima de até 29°C. A combinação de calor e umidade mantém o ambiente favorável para chuvas rápidas e passageiras.