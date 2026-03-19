O Largo do Rosário e a Praça Guilherme de Almeida, onde está o Palácio da Cidade, passaram a receber nesta semana um novo conjunto de mobiliário urbano, na região central de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A intervenção inclui a instalação de bancos, lixeiras, mesas e floreiras, com materiais mais resistentes e proposta de integração com o ambiente histórico. A iniciativa faz parte do programa Nosso Centro, voltado à requalificação da região central.

A execução está sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, com recursos provenientes de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instrumento vinculado à Secretaria de Urbanismo.