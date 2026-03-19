O Largo do Rosário e a Praça Guilherme de Almeida, onde está o Palácio da Cidade, passaram a receber nesta semana um novo conjunto de mobiliário urbano, na região central de Campinas.
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A intervenção inclui a instalação de bancos, lixeiras, mesas e floreiras, com materiais mais resistentes e proposta de integração com o ambiente histórico. A iniciativa faz parte do programa Nosso Centro, voltado à requalificação da região central.
A execução está sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, com recursos provenientes de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instrumento vinculado à Secretaria de Urbanismo.
Divulgação/PMC
O projeto foi desenvolvido pela área de paisagismo da Prefeitura e considera o processo de reocupação do entorno do Palácio da Cidade, que deve ter maior circulação de pessoas com a ampliação de atividades no local.
Por envolver áreas de interesse histórico, a intervenção é acompanhada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, responsável por avaliar as etapas da obra.
Nesta fase inicial, estão sendo implantados:
- 18 bancos com ergonomia aprimorada
- 9 floreiras em madeira
- 9 lixeiras
- 3 mesas de apoio
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, destacou o conceito adotado: "Os equipamentos foram escolhidos pela sua durabilidade e apelo visual diferenciado, garantindo que o mobiliário se integre à arquitetura histórica das praças e ao projeto da administração para o Centro da cidade".