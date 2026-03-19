O vice-prefeito de Hortolândia, Carlos Augusto César (PSB), conhecido como Cafu César, retomou as funções no Executivo municipal nesta quinta-feira (19), após nova decisão do Superior Tribunal de Justiça que reduziu as restrições impostas contra ele no contexto da Operação Coffee Break.

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A autorização ocorre após o ministro Carlos Pires Brandão avaliar que o conjunto de medidas cautelares anteriormente aplicado já não se sustentava diante do estágio atual do processo. Com isso, o afastamento do cargo foi derrubado, permitindo o retorno imediato às atividades.

Na prática, o vice-prefeito já formalizou a comunicação de retorno junto à Prefeitura e à Câmara. Pela legislação municipal, não há necessidade de nova deliberação do Legislativo para que ele reassuma o posto, mesmo após o afastamento determinado no ano passado.