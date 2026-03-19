A Secretaria de Saúde de Campinas vai redistribuir, a partir desta sexta-feira (20), os atendimentos do Centro de Saúde Vila Ipê, que será fechado temporariamente para obras de reforma e ampliação.
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A intervenção será realizada por meio de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC), com investimento de R$ 1,3 milhão e previsão de duração de cerca de seis meses. Durante esse período, os serviços serão transferidos para outras unidades, sem interrupção do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.
O projeto prevê ampliação de aproximadamente 222 metros quadrados, além de melhorias estruturais, implantação de sanitários acessíveis e reforma de áreas internas.
Também estão previstas novas estruturas assistenciais, como dois consultórios, sala de reuniões, sala de curativos, sala de observação e urgência e Central de Materiais.
Como ficam os atendimentos
Durante as obras, os serviços serão distribuídos em três locais:
- Antiga escola Ping Pong (Rua Júlio Fernandes, 624 – Jardim São Pedro):
consultas agendadas com médico da família, pediatra, ginecologista, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 19h.
- Centro de Saúde Santa Odila (Vila Joaquim Inácio):
acolhimento de demanda espontânea, curativos, exames, vacinas, medicamentos, odontologia e serviços de PrEP e PEP. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.
- Centro de Saúde São Vicente (Jardim São Gabriel):
curativos, vacinas, medicamentos e atendimento odontológico, de segunda a sexta, das 7h às 19h.
Em casos de urgência, a orientação é que os pacientes procurem uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A Secretaria de Saúde informa que os endereços e horários de todas as unidades podem ser consultados no site oficial da Prefeitura.