A Secretaria de Saúde de Campinas vai redistribuir, a partir desta sexta-feira (20), os atendimentos do Centro de Saúde Vila Ipê, que será fechado temporariamente para obras de reforma e ampliação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A intervenção será realizada por meio de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC), com investimento de R$ 1,3 milhão e previsão de duração de cerca de seis meses. Durante esse período, os serviços serão transferidos para outras unidades, sem interrupção do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

O projeto prevê ampliação de aproximadamente 222 metros quadrados, além de melhorias estruturais, implantação de sanitários acessíveis e reforma de áreas internas.