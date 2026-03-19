A ampliação da rede de saúde foi o principal tema da 250ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, realizada no Palácio da Cidade e presidida pelo prefeito Dário Saadi.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
“Foi uma reunião excelente, com notícias muito importantes para a região metropolitana. É fundamental que os prefeitos tenham esse espaço para colocar diretamente aos representantes do Estado as demandas urgentes das nossas cidades”, afirmou.
A pauta da saúde abriu o encontro, com destaque para a necessidade urgente de ampliação de leitos do Sistema Único de Saúde na região.
O diretor da DRS-VII, Jorge Curi, apresentou a proposta estadual para ampliar atendimentos em clínica médica, cirurgias e terapia intensiva.
Durante a reunião, foi reforçada a urgência da publicação do chamamento público que deve viabilizar até 100 novos leitos em Campinas, com previsão de funcionamento na Casa de Saúde de Campinas.
Apesar da expectativa, representantes do Estado indicaram que o edital deve ser publicado “nos próximos dias”, mas sem definição de uma data concreta, o que mantém a incerteza sobre o reforço imediato da rede.
Também foram citados o avanço do projeto do Hospital Metropolitano de Campinas e a ampliação de 10 leitos de UTI em Pedreira.
“Estamos agindo com rapidez e agilidade para a ampliação dos leitos em Campinas. Avançamos muito e aguardamos a publicação da licitação do Hospital Metropolitano pelo Governo do Estado”, disse Dário.
O prefeito também destacou o desequilíbrio no financiamento da saúde pública e anunciou que pretende convidar representantes do Ministério da Saúde para a próxima reunião, com foco na ampliação do teto MAC.
“Várias cidades da região metropolitana estão pedindo a ampliação do teto MAC. Precisamos da participação do Ministério da Saúde para conseguir ampliar o atendimento”, afirmou.
Trem Intercidades antecipado
Na sequência, a reunião tratou do projeto do Trem Intercidades, com confirmação da antecipação do início das obras.
O presidente da TIC Trens, Pedro Moro, anunciou que os trabalhos começam ainda em março, dois meses antes do cronograma inicial.
O projeto conta com acompanhamento da Artesp, representada pelo presidente André Isper.
O trem vai ligar Campinas a São Paulo, passando por Jundiaí, em um percurso de 101 quilômetros, com três paradas e tempo estimado de viagem de 64 minutos. A operação está prevista para 2031.
“A antecipação das obras mostra o compromisso do Governo do Estado e da concessionária”, afirmou o prefeito.