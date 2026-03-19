A ampliação da rede de saúde foi o principal tema da 250ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, realizada no Palácio da Cidade e presidida pelo prefeito Dário Saadi.

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“Foi uma reunião excelente, com notícias muito importantes para a região metropolitana. É fundamental que os prefeitos tenham esse espaço para colocar diretamente aos representantes do Estado as demandas urgentes das nossas cidades”, afirmou.

A pauta da saúde abriu o encontro, com destaque para a necessidade urgente de ampliação de leitos do Sistema Único de Saúde na região.