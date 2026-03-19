A GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro deteve um homem procurado pela Justiça durante uma abordagem de trânsito na Rua João Leonardelli, na região central da cidade.

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Os agentes realizavam patrulhamento quando flagraram um Ford Ka prata trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas em zigue-zague. Diante do risco, foi iniciado um breve acompanhamento, que terminou com a abordagem do motorista.

Durante a fiscalização, o condutor informou que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada e que o veículo estava com o licenciamento atrasado. Os guardas também constataram sinais evidentes de embriaguez, como fala pastosa, odor etílico e comportamento alterado.