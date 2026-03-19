A GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro deteve um homem procurado pela Justiça durante uma abordagem de trânsito na Rua João Leonardelli, na região central da cidade.
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Os agentes realizavam patrulhamento quando flagraram um Ford Ka prata trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas em zigue-zague. Diante do risco, foi iniciado um breve acompanhamento, que terminou com a abordagem do motorista.
Durante a fiscalização, o condutor informou que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada e que o veículo estava com o licenciamento atrasado. Os guardas também constataram sinais evidentes de embriaguez, como fala pastosa, odor etílico e comportamento alterado.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Serra Negra. Após consulta mais detalhada aos sistemas, os agentes verificaram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.
Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao procurado, que permaneceu à disposição da Justiça. Também foi lavrado auto de infração por embriaguez ao volante.