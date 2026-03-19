A Polícia Civil deflagrou na quarta-feira (18) a Operação Jardim Aline, que resultou na prisão em flagrante de um jovem de 20 anos por tráfico de drogas, em Hortolândia. A ação foi conduzida por equipes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

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Segundo a corporação, o local alvo da operação era um ponto conhecido de venda de entorpecentes na região. Durante as investigações, os agentes realizaram monitoramento do suspeito, que era frequentemente procurado por usuários.

Imagens obtidas pela equipe mostraram o momento em que o jovem recebia dinheiro e entregava pequenas porções de drogas retiradas de uma bolsa.