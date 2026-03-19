Uma abordagem de rotina por infração de trânsito terminou na descoberta de um bunker do tráfico de drogas em Sumaré. A ocorrência foi registrada na Rua Gilda dos Santos, no bairro Parque Dante Marmirolli.

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Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um homem que pilotava uma motocicleta sem capacete. Na vistoria, os agentes identificaram que os sinais identificadores do veículo estavam suprimidos.

Questionado, o condutor alegou que havia adquirido a moto em leilão, mas não apresentou documentação que comprovasse a procedência.