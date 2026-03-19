Uma abordagem de rotina por infração de trânsito terminou na descoberta de um bunker do tráfico de drogas em Sumaré. A ocorrência foi registrada na Rua Gilda dos Santos, no bairro Parque Dante Marmirolli.
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Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um homem que pilotava uma motocicleta sem capacete. Na vistoria, os agentes identificaram que os sinais identificadores do veículo estavam suprimidos.
Questionado, o condutor alegou que havia adquirido a moto em leilão, mas não apresentou documentação que comprovasse a procedência.
Diante das suspeitas, os policiais seguiram até a residência do suspeito, onde, com autorização, realizaram buscas. No local, encontraram um verdadeiro arsenal utilizado para o preparo e embalagem de drogas.
Entre os itens apreendidos estão:
- Uma garrucha calibre .22 e três munições intactas;
- Cerca de 2.500 eppendorfs e 2.500 sacos plásticos tipo zip;
- Uma máquina de cartão, um celular e R$ 344 em dinheiro;
- Porções de drogas: aproximadamente 987 g de maconha, 181 g de cocaína e 27 g de crack.
A operação contou com apoio do canil do 10º Baep, que auxiliou nas buscas. Durante a varredura, os cães farejadores localizaram mais entorpecentes enterrados no quintal.
Duas pessoas foram conduzidas ao plantão policial de Sumaré. Após os procedimentos, uma delas foi liberada, enquanto a outra permaneceu presa à disposição da Justiça.