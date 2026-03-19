19 de março de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é hospitalizada após ser estapeada pelo marido

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso após agredir companheira com tapas; vítima apresentava lesões graves em Itapira.
Homem foi preso após agredir companheira com tapas; vítima apresentava lesões graves em Itapira.

Um homem foi preso em flagrante acusado de agredir a companheira no bairro Jardim Bonfim, em Itapira. A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que relatou ter sido atingida com tapas no rosto pelo marido.

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Segundo o depoimento, as agressões eram frequentes, embora a mulher não possuísse medida protetiva contra o agressor.

Durante o atendimento, os policiais observaram hematomas nos braços da vítima, que foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

No pronto-socorro, foram constatadas lesões de natureza grave nos braços, na mama direita e no abdômen. Após o atendimento, a mulher foi liberada.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde o autor das agressões permaneceu preso à disposição da Justiça.

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