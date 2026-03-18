18 de março de 2026
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GCM

Homem é preso ao tentar furtar 7 barras de chocolate em Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Chocolates foram recuperados pela Guarda Civil Municipal
Chocolates foram recuperados pela Guarda Civil Municipal

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (17) após tentar furtar sete barras de chocolate de um estabelecimento comercial em Vinhedo. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), o suspeito entrou no local, escondeu os produtos sob a roupa e tentou deixar a loja sem passar pelo caixa.

A ação, no entanto, foi percebida por uma fiscal do mercado, que abordou o homem já na área externa do comércio. As mercadorias estavam com ele e foram recuperadas. A GCM foi acionada e encaminhou o suspeito até a delegacia.

A ocorrência foi registrada pela delegada de plantão, que deu voz de prisão ao indivíduo pelo crime de furto. Ele permanece à disposição da Justiça. Os produtos furtados foram devolvidos ao estabelecimento.

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