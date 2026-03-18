Uma operação conjunta entre a 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e a Vigilância Sanitária de Campinas resultou na interdição de uma farmácia de manipulação clandestina no Centro da cidade, na terça-feira (17). A ação foi motivada por denúncias anônimas que apontavam o funcionamento irregular do local.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma estrutura industrial em plena atividade, com máquinas em operação e grande quantidade de insumos utilizados na fabricação de medicamentos e suplementos. Dois operadores e o farmacêutico responsável técnico pelo estabelecimento foram surpreendidos no momento da produção.

Ao todo, cerca de três toneladas de produtos, entre medicamentos, suplementos alimentares e vitaminas em pó, foram apreendidas. A carga tem valor estimado em R$ 1 milhão.